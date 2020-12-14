بشهادة المؤسسات الدولية.. توقعات إيجابية عن اقتصاد مصر

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رغم جائحة كورونا، إلا أن هناك عدد من المنظمات الدولية التي أشادت بالاقتصاد المصري وطريقة تعامله مع تداعيات الوباء، ما أدى إلى توقعات مبشرة بشأن حالته خلال الفترة المقبلة.



يذكر أن خبراء الاقتصاد أجمعوا أن إجراءات الإصلاح الإقتصادي التي اعتمدتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة لعبت دورا في الحد من تأثير تداعيات فيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-١٩" على الإقتصاد المصرى وكذاك كافة المؤسسات المشاركة في العملية الإقتصادية سواء بنوك أو بورصة أو شركات وما شابه ذلك.



وصول معدلات نمو إنفاق الأسر لـ 1.6% في 2021

في الساعات الأخيرة، نشر مركز معلومات مجلس الوزراء انفوجراف أوضح خلاله أن "فيتش" أصدرت تقريري: "الاستهلاك والتجزئة في مصر " و"تعافي الاستهلاك في مصر"، واللذان اشتملا على نقاط تخص معدلات استهلاك الأسر وإنفاقها، وتوقعات تعافيها خلال 2021 بعد انخفاض حدة تأثيرات فيروس كورونا المستجد، وتتوقع "فيتش" وصول معدلات نمو إنفاق الأسر المصرية في 2021 إلى 1.6%، بعد أن سجلت 1.4% في 2020؛ مدفوعة بتحسُّن معدلات التوظيف.



توقعات بتسجيل معدل نمو يصل لـ 2% في 2020

وفي وقت سابق، توقع البنك الأوروبي بشأن معدلات النمو خلال عام 2020، أن مصر ستسجل معدل نمو يصل لـ 2%، بينما من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لكل من طاجيكستان وتركمانستان بنسبة 1% لكل منهما، وكذا أوزباكستان وليتوانيا انكماشًا بنسبة 2% لكل منهما، على أن تسجل أذربيجان انكماشًا بنسبة 3%.



توقعات بنمو 2.5% في عام 2021

وتوقع بنك إتش إس بي سي أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم عودة الاقتصاد المصري إلى معدلات النمو المرتفعة بحلول العام المالي 2021 – 2022، وذلك بفضل نجاح برنامج الإصلاج الاقتصادي الذي طبقته مصر قبل أكثر من 3 سنوات.



ويتوقع الخبراء الاقتصاديين لدى بنك HSBC أن ينمو الاقتصادي المصري بنسبة 2.4% في العام 2020 مقارنة بإنكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.1%، كما يتوقع أن يواصل الاقتصادي زخمه خلال العام 2021 وأن ينمو بنسبة 2.5%.



وفي وقت سابق، قال صندوق النقد الدولي إنه من المتوقع وصول معدل النمو بمصر إلى 2.8% في السنة المالية 20202021، بعد أن حقق الاقتصاد المصري معدل نمو قدرة 3.6% في عام 20192020.



