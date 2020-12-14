البابا تواضروس يتقدم بخالص العزاء لأسقف دير البراموس فى نياحة الراهب مينا

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توفى، الراهب الشيخ القمص مينا البراموسي عن عمر قارب الـ ٨٨ سنة بعد أن قضى في الحياة الرهبانية ٦١ سنة.

وقام قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا السكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بتقديم خالص العزاء لنيافة الأنبا إيسيذوروس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء (براموس) بوادي النطرون ولمجمع رهبان الدير في نياحة الأب المبارك الراهب القمص مينا البراموسي طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.

عن القمص مينا البراموسى:

ولد في ٢٧ فبراير ١٩٣٣، انضم إلى دير البراموس يوم ٢٦ ديسمبر ١٩٥٩ وترهب بعد أقل من شهر من دخوله الدير، يوم ٢١ يناير ١٩٦٠. نال درجة القسيسية في ٢٤ أغسطس ١٩٦٣ والقمصية في ٢١ نوفمبر ١٩٦٤.

وسوف تقام صلوات تجنيزه بديره في الثانية عشر من ظهر اليوم الاثنين1412.

