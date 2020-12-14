أجهزة الأمن تداهم كيانا تعليميا وهميا بالجيزة

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تمكنت أجهزة الأمن من ضبط كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على الشهادات الدراسية.



وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوقوع العديد من المواطنين ضحايا لعمليات إحتيال من قبل مسئولى أحد الأكاديميات التعليمية "غير مرخصة"، والإستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات دارسية موثقة تعادل الشهادات الجامعية خلافًا للحقيقة.





أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام (أحد الأشخاص، مقيم بالجيزة) بإنشاء كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص كائن بمنطقة الهرم بالجيزة، وإتخذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى الإحتيال على المواطنين من راغبى الحصول على الشهادات الجامعية، وقام بالإعلان عنها على مواقع الإنترنت والتواصل الإجتماعى زاعمًا كونه وكيلًا للعديد من الجامعات الأجنبية وأن الأكاديمية تمنح الدارسين شهادات دراسية معتمده خلافًا للحقيقة، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية من العديد من الطلبة تحت ذات الزعم.





عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الأكاديمية المشار إليه حيث أمكن ضبطه وعثر بحوزته على

(عدد من الشهادات منسوب صدورها لإحدى الجامعات الأجنبية مزورة بالكامل- عدد من الشهادات المنسوب صدورها لذات الأكاديمية- مجموعة من الكتب الدارسية– مجموعة من الملفات الخاصة بالطلبة– دفاتر إيصالات إستلام نقدية تفيد تلقى الأكاديمية مبالغ مالية - مجموعة من طلبات الإلتحاق بالدبلومات والدورات المختلفة) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين وملاحقة وضبط مرتكبيها.

