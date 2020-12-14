خطة البرلمان توافق على اتفاقية التعاون الجمركي العربي

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:19 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، اجتماعًا لها، اليوم الإثنين، لبحث الاتفاقيات التي وقعتها مصر مؤخرا، في مجالات التعاون الجمركي، والازدواج الضريبي.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 557 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الجمركى العربى المعتمدة من المجلس الاقتصادى والاجتماعى لجامعة الدول العربية فى القاهرة بتاريخ 3 سبتمبر2015 والتى وقعت عليها جمهورية مصر العربية بتاريخ 5 يوليو الماضى.

وأكدت المذكرة الإيضاحية أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الإدارات الجمركية العربية من أجل تبادل المعلومات والتحريات لتفادى أية جرائم ومخالفات للتشريعات الجمركية فى الدول الأطراف بالاتفاقية، وذلك بغرض تبسيط الإجراءات الجمركية.

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، أن لجنة الخطة والموازنة بدأت عملها فى يناير 2016، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم توقف العمل، مشيرًا إلي أنه قد بذل أعضاء اللجنة جهد ضخم على مدار 5 سنوات وعملوا فى ظل ظروف صعبة ولم نتوقف عن العمل فى العطلات أو حتى فى ظل جائحة فيروس "كورونا".

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