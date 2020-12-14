كشف أثري جديد في سقارة للدكتور زاهي حواس

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:18 م
بوابة الفجر
حسام زيدان
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تفقد وزير السياحة والآثار، بصحبة الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، صباح اليوم، ويرافقهم الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار الدكتور مصطفى وزيري، أعمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بجوار هرم الملك تيتي الأول بمنطقة آثار سقارة برئاسة الدكتور زاهي حواس، والتي أسفرت عن الكشف عن آبار للدفن بها توابيت ولقي أثرية ضخمة من عصر الأسرة الحديثة.

وأكد حواس أن الكشف الذي سيتم الإعلان عنه أوائل العام القادم سوف يلقي الضوء على جزء من تاريخ سقارة كما سيكشف النقاب عن أسرار جبانة الأسرة ١٨ و١٩ بمنطقة آثار سقارة.

ومن ناحيته وجه الوزير الشكر للدكتور زاهي حواس وفريق العمل علي المجهود الذي يقومون به، معربا عن فخره بالحضارة المصرية الفريدة وأن تكون كل هذه الاكتشافات بأياد مصرية خالصة.
كشف أثري جديد في سقارة للدكتور زاهي حواس
كشف أثري جديد في سقارة للدكتور زاهي حواس
كشف أثري جديد في سقارة للدكتور زاهي حواس
كشف أثري جديد في سقارة للدكتور زاهي حواس

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مصر سقارة زاهي حواس

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