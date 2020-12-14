جامعة الفيوم تنظم المهرجان الاجتماعي بالمدن الجامعية للطلبة



كما حاز الإسكان الطلابي رقم ٤ على المركز الأول في تزيين وتجميل مداخل المباني.



تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، نظمت إدارة رعاية الشباب بالمدن الجامعية للطلبة فعاليات المهرجان الاجتماعي تحت إشراف الاستاذ مسعود علي، منسق الأنشطة الطلابية بالمدن الجامعية، والاستاذ هشام مصطفى، مدير عام المدن الجامعية، والاستاذ محمود عبد العزيز، مدير إدارة مدن الطلبة، والاستاذه صباح علي، رئيس إدارة رعاية الشباب.تضمنت فعاليات المهرجان الاجتماعي العديد من المسابقات شملت مسابقة الحجرة المثالية، وتجميل وتزيين مداخل المبانى، ومسابقة ترفيهية في الشطرنج، وذلك مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.وفاز بالمركز الأول في مسابقة الحجرة المثالية الإسكان الطلابي رقم ٤ حجرة رقم ٢٣٦ لكلًا من الطالب كريم محمود سعد بكلية طب الأسنان، والطالب مصطفى أبو الدهب والطالب صلاح الدين أشرف بكلية الطب البشري، وفاز بالمركز الثاني الإسكان الطلابي رقم ٢ حجره ٢٢ ٢ لكلًا من الطالب جمال بركات، والطالب عمر وليد محمد، والطالب عماد أحمد إسماعيل، بكلية الحاسبات والمعلومات.