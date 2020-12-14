حبس مسنة ساعدت زوجها علي أغتصاب حفيدتها بحلوان

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:16 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، حبس مسنة،4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة قيامها بتقديم حفيدتها طفلة معاقة ذهنيًا لزوجها العرفي، ليعتدي عليها جنسيًا، كما طالبت بضبط وأحضار المتهم الهارب.


وتلقى مأمور قسم شرطة حلوان، بلاغًا من سيدة مسنة، مفاده تعرض حفيدتها طفلة 13 عاما للاعتداء الجنسي وحملها سفاحا حال إقامتها لدى جدتها الثانية من الأم.

وبعمل التحريات تبين أن جدتها من الأم متزوجة عرفيًا من عامل، وقام بالاعتداء الجنسي على الطفلة بعلم الجدة أكثر من 18 مرة، وفر المتهم هاربا بعدما ألقت قوات الأمن القبض على زوجته "جدة الفتاة".

وتكثف مباحث قسم شرطة حلوان من جهودها لضبط المتهم الهارب، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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