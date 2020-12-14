الاستعلام عن موعد صرف معاشات التضامن الاجتماعي شهر ديسمبر 2020

صرف معاشات التضامن الاجتماعي شهر ديسمبر 2020، يترقب أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات التضامن الاجتماعي شهر ديسمبر المقرر صرفها شهريا للفئات المحددة التي يتم تطبيق عليها قانون المعاشات التقاعدية أو المعاشات الاستثنائية من جانب وزارة التضامن الاجتماعي.

وعن موعد صرف المعاشات تم بداية من هذا الشهر ويستمر حتى منتصف ديسمبر؛ حيث يتم تقسيم الفئات الي ثلاث مجموعات حتي لا يحدث تكدسات علي ماكينات الصرف الألي ومكاتب البريد.

صرف معاشات شهر ديسمبر 2020

تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بدعم ما لا يقل عن تسعه مليون مواطن مصري يتم منحهم شهريا معاش يعمل علي توفير لهم حياة كريمة وذلك بعد التأكد من انطباق الشروط التي حددتها وزارة التضامن الاجتماعي.

ويتم صرف المعاشات من خلال مكاتب التأمينات الاجتماعي بالإضافة الي البريد المصري والبنوك المختلفة، وبدأ الصرف منذ يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر للفئات التي أقرتها الوزارة وهم الشريحة الثانية والثالثة وذلك مع التنبيه علي المواطنين مع ضرورة الالتزام بالاحتياطات التي تعمل علي مساعدتهم في الحفاظ علي صحتهم وصحة الآخرين.

