مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك يشارك بجنازة القس باقي صدقة "شيخ الرعاة الانجيليين في مصر"



جاء ذلك بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والأنبا يؤانس أسقف أسيوط للأقباط الأرثوذكس، والعديد من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.







وقال رئيس الطائفة الإنجيلية فى كلمته: "اليوم تودع الكنيسة العامة في العالم العربي ومِصر، القس باقي صدقة، الرجل الشجاع وصاحب القلم والرؤية، الصخرة الوطنية القوية، فهو النموذج للخادم العاشق لكلمةِ الله، مجسدًا معاني التقوى وخوف الله، ومعلمًا شكَّل أجيالًا منْ قادةِ الكنيسةِ، وصنعَ فرقًا حقيقيًّا فى مِنبَرِ الكنيسةِ الإنجيليةِ فى مِصرَ والعالمِ العربي، وكما هو الآن في حضرة الله، سيكون حاضرًا دائمًا في ذاكرة الناس، إلى اللقاء أستاذنا وصديقنا القس باقي صدقة".

شارك، نيافة المطران الأنبا كيرلس وليم، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، بجنازة القس باقي صدقة، الملقب بـ "شيخ الرعاة الإنجيليين في مصر"، راعي الكنيسة الإنجيلية الأولى في أسيوط.