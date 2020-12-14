نيجيريا تعلن فقدان 333 طالبا بعد هجوم على مدرسة بولاية كاتسينا

أعلنت السلطات في نيجيريا، اليوم الاثنين، أنه لا يزال 333 طالباً في عداد المفقودين بعد أن هاجم مسلحون مدرسة في شمال غرب البلاد.

وبحسب وسائل إعلام محلية، وقع الهجوم على مدرسة ثانوية حكومية للبنين في مدينة كانكارا بولاية كاتسينا.

ووفقًا للبيانات المتاحة قال حاكم كاتسينا، أمينو بيلو ماساري: "لا نزال نبحث عن 333 طالباً في الغابة أو من خلال آبائهم لتحديد العدد الحقيقي للمخطوفين".

وأوضحت السلطات النيجيرية، أنه لا يزال مصير الأطفال مجهولاً، وتخشى السلطات تعرض بعضهم للاختطاف، لكن قد يكون آخرون لجأوا إلى الاختباء في الغابات أو في منازلهم أو عادوا إلى البلدات المجاورة بعد الفرار من الهجوم.

وكشف مساري، أن المدرسة كان فيها 839 طالباً وقت الهجوم.

وفي وقت متأخر أمس الأحد، قال الحاكم: "نتطلع لتحديد العدد الدقيق للطلاب المختطفين والمفقودين، ولم تتصل بنا أي جماعة أو حركة ولم يطلب منا أحد أي مطالب حتى الآن".