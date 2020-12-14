سفير البابوي بمصر يحتفل بكل المكرسين و يلتقي بالرهبانيات بأسيوط

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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احتفل أمس الأحد، المونسينيور نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، بالقداس الإلهي الإحتفالي بمناسبة عيد تقدمة مريم العذراء إلى الهيكل، وذلك بحضور الأب مراد مجلع الرئيس الإقليمى للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والعديد من الآباء الكهنة والراهبات.


كما تخلل اليوم أيضًا وبدعوة من نيافة الأنبا كيرلس وليم، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، حضور سعادة المونسينيور هنري اجتماع الرهبانيات النسائية بأسيوط، وتقديمه لمحاضرة تحت عنوان "تحديات الحياة الرهبانية وكيفية الصمود أمامها".


فى سياق اخر شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأحد، في جنازة القس باقي صدقة، شيخ قسوس الطائفة الإنجيلية بمصر، بالكنيسة الإنجيلية الأولى بأسيوط، بحضور سيادة اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، والقس نادي لبيب، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، ونيافة الحبر الجليل الانبا يوأنس، أسقف أسيوط وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، وصاحب النيافة الأنبا كيرلس وليم، مطران أسيوط للأقباط الكاثوليك، والقس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والشيخ صموئيل باقي صدقة، عضو المجلس الإنجيلي العام. كما شارك بالحضور أيضًا عدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية والمحلية بمحافظة أسيوط، وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية، ووفد من أساتذة كلية اللاهوت الإنجيلية، والسادة ممثلي رؤساء المذاهب والمجامع الإنجيلية والمجالس السنودسية المختلفة.

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