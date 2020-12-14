جامعة الفيوم فى زيارة ميدانية للمتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements

في إطار فعاليات البرنامج التثقيفي لطلاب جامعة الفيوم بهدف صقل مهاراتهم وتنمية روح الولاء والانتماء لوطنهم مصر، بالإضافة إلى حرص الجامعة على تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المواقع الثقافية والتاريخية والمدن الجديدة والمصانع الحديثة للتعرف على مقدار الإنجاز الحضاري المصري الراهن، وتحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاطف منصور، عميد كلية الآثار، والدكتور وليد علي خليل، أستاذ الآثار الإسلامية المساعد ومدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، نظمت كلية الآثار زيارة ميدانية للمتحف المصري الكبير ومنطقة هضبة الأهرامات بالجيزة لعدد 140 طالب بكلية الآثار، وذلك يوم السبت الموافق 20201212.

وتوجهت كلية الآثار بالشكر للمشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإتاحة الفرصة لطلاب جامعة الفيوم بزيارة المشروعات القومية العملاقة والتي يعتبر المتحف المصري الكبير وتطوير منطقة هضبة الأهرامات والمنطقة المحيطة بها من أهم تلك المشروعات.

من الجدير بالذكر أن الكلية ستنظم زيارات ميدانية لمنشآت العاصمة الإدارية ومتحف العاصمة.
جامعة الفيوم فى زيارة ميدانية للمتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
جامعة الفيوم فى زيارة ميدانية للمتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
جامعة الفيوم فى زيارة ميدانية للمتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
جامعة الفيوم فى زيارة ميدانية للمتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
جامعة الفيوم فى زيارة ميدانية للمتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
جامعة الفيوم فى زيارة ميدانية للمتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
جامعة الفيوم فى زيارة ميدانية للمتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
جامعة الفيوم فى زيارة ميدانية للمتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
جامعة الفيوم فى زيارة ميدانية للمتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
جامعة الفيوم فى زيارة ميدانية للمتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
جامعة الفيوم فى زيارة ميدانية للمتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
جامعة الفيوم فى زيارة ميدانية للمتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
جامعة الفيوم فى زيارة ميدانية للمتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
جامعة الفيوم فى زيارة ميدانية للمتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
جامعة الفيوم فى زيارة ميدانية للمتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة
جامعة الفيوم فى زيارة ميدانية للمتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة

أخبار تهمك

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

منذ 19 دقيقة

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 15 ساعة

وزير التعليم يحذر أولياء الأمور من غلق المدارس (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

خطوة حاسمة تقرب الصفقة الكبرى من الأهلي

منذ ساعة و 21 دقيقة

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ يوم

نجم الأهلي السابق: مهاجم سيراميكا كليوباترا سيصبح هدف القطبين قريبا

منذ حوالي 9 ساعات

قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهة نارية بين برشلونة وباريس سان جيرمان

منذ ثلث ساعة

قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري لليفربول أمام في ثمن النهائي

منذ أقل من ساعة

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرعة دوري ابطال أوروبا تسفر عن مواجهة متوازنة لريال مدريد

منذ 12 دقيقة

كريستيانو يواصل تحطيم الأرقام مع يوفنتوس

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

سيد عبدالحفيظ يبدي سعادته بمشادة السولية ومحمد شريف

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:32 م

عاجل.. نتائج قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا كاملة

قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري لليفربول أمام في ثمن النهائي

12:56 م

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

08:04 ص

قرعة دوري أبطال أوروبا تسفر عن مواجهة نارية بين برشلونة وباريس سان جيرمان

01:29 م

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

12:03 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان