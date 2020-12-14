جامعة الفيوم فى زيارة ميدانية للمتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة

Advertisements



في إطار فعاليات البرنامج التثقيفي لطلاب جامعة الفيوم بهدف صقل مهاراتهم وتنمية روح الولاء والانتماء لوطنهم مصر، بالإضافة إلى حرص الجامعة على تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لعدد من المواقع الثقافية والتاريخية والمدن الجديدة والمصانع الحديثة للتعرف على مقدار الإنجاز الحضاري المصري الراهن، وتحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاطف منصور، عميد كلية الآثار، والدكتور وليد علي خليل، أستاذ الآثار الإسلامية المساعد ومدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، نظمت كلية الآثار زيارة ميدانية للمتحف المصري الكبير ومنطقة هضبة الأهرامات بالجيزة لعدد 140 طالب بكلية الآثار، وذلك يوم السبت الموافق 20201212.



وتوجهت كلية الآثار بالشكر للمشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لإتاحة الفرصة لطلاب جامعة الفيوم بزيارة المشروعات القومية العملاقة والتي يعتبر المتحف المصري الكبير وتطوير منطقة هضبة الأهرامات والمنطقة المحيطة بها من أهم تلك المشروعات.



من الجدير بالذكر أن الكلية ستنظم زيارات ميدانية لمنشآت العاصمة الإدارية ومتحف العاصمة.