وزير الإسكان: غدا.. بدء تسليم أراضي العاملين بالخارج بالقاهرة الجديدة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements


صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ غدا الثلاثاء الموافق 15122020، وحتى يوم الخميس 2242021، فى تسليم قطع أراضي العاملين بالخارج بمناطق ( امتداد النرجس بالتجمع الثالث – شمال بيت الوطن 433 فدان NORTH HOUSE – الحى السابع بالمرحلة السادسة "بيت الوطن").
وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى بمنطقة امتداد النرجس بالتجمع الثالث المنطقة B، القطع من 1: 20، يوم الثلاثاء 15122020، والقطع من 21: 40، يوم الأربعاء 16122020، والقطع من 41: 60، يوم الخميس 17122020، والقطع من 61: 80، يوم الأحد 20122020، والقطع من 81: 100، يوم الإثنين 21122020، والقطع من 101: 120، يوم الثلاثاء 22122020، والقطع من 121: 140، يوم الأربعاء 23122020، والقطع من 141: 160، يوم الخميس 24122020، والقطع من 161: 186، يوم الأحد 27122020، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة D، من 1: 20، يوم الإثنين 28122020، والقطع من 21: 40، يوم الثلاثاء 29122020، والقطع من 41: 60، يوم الأربعاء 30122020، والقطع من61: 80، يوم الخميس 31122020، والقطع من 81:100، يوم الأحد 312021، والقطع من 101: 120، يوم الإثنين 412021، والقطع من 121: 140، يوم الثلاثاء 512021، والقطع من 141: 160، يوم الأربعاء 612021، والقطع من 161: 180، يوم الأحد 1012021، والقطع من 181: 200، يوم الإثنين 1112021، والقطع من 201: 220، يوم الثلاثاء 1212021، والقطع من 221: 240، يوم الأربعاء 1312021، والقطع من 241: 260، يوم الخميس 1412021، والقطع من 261:280، يوم الأحد 1712021، والقطع من 281: 300، يوم الإثنين 1812021، والقطع من 301: 320، يوم الثلاثاء 1912021، والقطع من 321: 340، يوم الأربعاء 2012021، والقطع من 341: 360، يوم الخميس 2112021، والقطع من 361: 380، يوم الأحد 2412021، والقطع من 381: 400، يوم الإثنين 2512021، والقطع من 401: 420، يوم الثلاثاء 2612021، والقطع من 421: 444، يوم الأربعاء 2712021.
وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة C، من 1:20، يوم الأحد 3112021، والقطع من 21: 40، يوم الإثنين 122021، والقطع من 41: 60، يوم الثلاثاء 222021، والقطع من 61: 80، يوم الأربعاء 322021، والقطع من 81: 100، يوم الخميس 422021، والقطع من 101: 120، يوم الأحد 722021، والقطع من 121: 140، يوم الإثنين 822021، والقطع من 141: 160، يوم الثلاثاء 922021، والقطع من 161: 180، يوم الأربعاء 1022021، والقطع من 181: 200، يوم الخميس 1122021، والقطع من 201: 220، يوم الأحد 1422021، والقطع من 221: 240، يوم الإثنين 1522021، والقطع من 241:260، يوم الثلاثاء 1622021، والقطع من 261: 280، يوم الأربعاء 1722021، والقطع من 281: 300، يوم الخميس 1822021، والقطع من 301: 314، يوم الأحد 2122021.
وأوضح رئيس الجهاز، أنه بالنسبة للمنطقة E، سيتم تسليم القطع من 1: 20، يوم الإثنين 2222021، والقطع من 21: 40، يوم الثلاثاء 2322021، والقطع من 41: 60، يوم الأربعاء 2422021، والقطع من 61: 84، يوم الخميس 2522021، وبالمنطقة K، القطع من 1: 20، يوم الأحد 2822021، والقطع من 21: 40، يوم الإثنين 132021، والقطع من 41: 60، يوم الثلاثاء 232021، والقطع من61: 80، يوم الأربعاء 332021، والقطع من 81: 100، يوم الخميس 432021، وبالمنطقة A القطع من 1: 20، يوم الأحد 732021، والقطع من 21: 40، يوم الإثنين 832021، والقطع من 41: 60، يوم الثلاثاء 932021، والقطع من61: 80، يوم الأربعاء 1032021، والقطع من 81: 90، يوم الخميس 1132021، وبالمنطقة F، القطع من 1: 20، يوم الأحد 1432021، والقطع من 21: 40، يوم الإثنين 1532021، والقطع من 41: 60، يوم الثلاثاء 1632021، والقطع من61: 80، يوم الأربعاء 1732021، والقطع من 81: 100، يوم الخميس 1832021، والقطع من 101: 122، يوم الأحد 2132021.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة G، من 1: 20، يوم الإثنين 2232021، والقطع من 21: 40، يوم الثلاثاء 2332021، والقطع من 41: 60، يوم الأربعاء 2432021، والقطع من61: 80، يوم الخميس 2532021، والقطع من 81: 100، يوم الأحد 2832021، والقطع من 101: 120، يوم الإثنين 2932021، والقطع من 121: 140، يوم الثلاثاء 3032021، والقطع من 141: 160، يوم الأربعاء 3132021، والقطع من 161: 180، يوم الخميس 142021، والقطع من 181: 200، يوم الأحد 442021، والقطع من 201: 220، يوم الإثنين 542021، والقطع من 221: 240، يوم الثلاثاء 642021، والقطع من 241: 260، يوم الأربعاء 742021، والقطع من 261: 280، يوم الخميس 842021، والقطع من 281: 299، يوم الأحد 1142021.
وأضاف رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم القطع بالحى السابع بالمرحلة السادسة بيت الوطن بالمنطقة A، أرقام (84 – 156 – 69 – 76 – 79 – 104 – 170 – 80 – 85 – 129 – 73 – 127 – 125 – 133 - 122)، يوم الثلاثاء 15122020، والقطع بالمنطقة B، أرقام (43 – 186 – 52 – 48 – 176 -224 – 223 – 168 – 171 – 174 – 172 - 178)، يوم الأربعاء 16122020، والقطع بالمنطقة C، أرقام (97 – 16 – 113 – 155 – 88 – 60 – 61 – 81 – 50 – 89 – 7 - 77 - 58)، يوم الخميس 17122020، والقطع بالمنطقة D، أرقام (259 – 99 – 299 – 262 - 256)، يوم الأحد 20122020، والقطع بالمنطقة E، أرقام (136 – 70 – 79 – 140 – 81 – 51 – 47 – 52 – 45 - 43)، يوم الإثنين 21122020، والقطع بالمنطقة F، أرقام (43 – 14 – 8 – 13 – 4 – 97 – 70 – 122 – 127 – 132 – 36 – 37 – 99 – 53 – 73 – 41)، يوم الثلاثاء 22122020، والقطع بالمنطقة G، رقمى (3 - 93)، يوم الأربعاء 23122020، والقطع بالمنطقة H، أرقام (4 – 42 – 47 – 31 - 46)، يوم الخميس 24122020، والقطع بالمنطقةI، أرقام (10 – 58 – 33 – 75 – 74 – 26 – 91 – 47 – 48 – 12 – 11 – 49 - 4)، يوم الأحد 27122020، وتخصيص يوم الإثنين 28122020، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
وأوضح المهندس أمين غنيم، أنه سيتم تسليم القطع شمال بيت الوطن 433 فدان NORTH HOUSE بالمنطقة D، من 1: 14، يوم الإثنين 28122020، والقطع من 15: 29، يوم الثلاثاء 29122020، والقطع من 30: 44، يوم الأربعاء 30122020، والقطع من 45: 59، يوم الخميس 31122020، والقطع من 60: 74، يوم الأحد 312021، والقطع من 75: 89، يوم الإثنين 412021، والقطع من 90: 104، يوم الثلاثاء 512021، والقطع من 105: 119، يوم الأربعاء 612021، والقطع من 120: 134، يوم الأحد 1012021، والقطع من 135: 156، يوم الإثنين 1112021، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة E، من 1: 14، يوم الثلاثاء 1212021، والقطع من 15: 30، يوم الأربعاء 1312021، والقطع من 44: 58، يوم الخميس 1412021، والقطع من 59: 66، يوم الأحد 1712021، والقطع من 82: 96، يوم الإثنين 1812021، والقطع من 97: 111، يوم الثلاثاء 1912021، والقطع من 112: 126، يوم الأربعاء 2012021، والقطع من 127: 141، يوم الخميس 2112021، والقطع من 142: 156، يوم الأحد 2412021، والقطع من 157: 175، يوم الإثنين 2512021.
وأضاف رئيس جهاز "القاهرة الجديدة"، أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة F، من 1: 14، يوم الثلاثاء 2612021، والقطع من 15: 29، يوم الأربعاء 2712021، والقطع من 30: 44، يوم الأحد 3112021، والقطع من 45: 59، يوم الإثنين 122021، والقطع من 60: 74، يوم الثلاثاء 222021، والقطع من 75: 89، يوم الأربعاء 322021، والقطع من 90: 104، يوم الخميس 422021، والقطع من 105: 119، يوم الأحد 722021، والقطع من 120: 138، يوم الإثنين 822021، وبالمنطقة G القطع من 1: 13، يوم الثلاثاء 922021، والقطع من 24: 38، يوم الأربعاء 1022021، والقطع من 39: 53، يوم الخميس 1122021، والقطع من 54: 60، يوم الأحد 1422021، والقطع من 73: 87، يوم الإثنين 1522021، والقطع من 88: 102، يوم الثلاثاء 1622021، والقطع من 103: 117، يوم الأربعاء 1722021، والقطع من 118: 132، يوم الخميس 1822021، والقطع من 133: 144، يوم الأحد 2122021، والقطع من 145: 154، يوم الإثنين 2222021، وبالمنطقة A، القطع من 1: 14، يوم الثلاثاء 2322021، والقطع من 15: 29، يوم الأربعاء 2422021، والقطع من 30: 44، يوم الخميس 2522021، والقطع من 45: 59، يوم الأحد 2822021، والقطع من 60: 74، يوم الإثنين 132021، والقطع من 75: 89، يوم الثلاثاء 232021، والقطع من 90: 104، يوم الأربعاء 332021، والقطع من 105: 119، يوم الخميس 432021، والقطع من 120: 134، يوم الأحد 732021، والقطع من 135: 149، يوم الإثنين 832021، والقطع من 150: 164، يوم الثلاثاء 932021، والقطع من 165: 182، يوم الأربعاء 1032021.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع بالمنطقة C من 1: 14، يوم الخميس 1132021، والقطع من 15: 29 يوم الأحد 1432021، والقطع من 30: 44، يوم الإثنين 1532021، والقطع من 60: 74، يوم الأربعاء 1732021، والقطع من 75: 83، يوم الخميس 1832021، وبالمنطقة B، القطع من 1: 14، يوم الأحد 2132021، والقطع من 15: 29، يوم الإثنين 2232021، والقطع من 30: 44، يوم الثلاثاء 2332021، والقطع من 45: 59، يوم الأربعاء 2432021، والقطع من 60: 74، يوم الخميس 2532021، والقطع من 75: 89، يوم الأحد 2832021، والقطع من 90: 104، يوم الإثنين 2932021، والقطع من 105: 119، يوم الثلاثاء3032021، والقطع من 120: 134، يوم الأربعاء 3132021، والقطع من 135: 149، يوم الخميس 142021، والقطع من 150: 164، يوم الأحد 442021، والقطع من 165: 179، يوم الإثنين 542021، والقطع من 180: 194، يوم الثلاثاء 642021، والقطع من 195: 209، يوم الأربعاء 742021، والقطع من 210: 224، يوم الخميس 842021، والقطع من 225: 239، يوم الأحد 1142021، والقطع من 240: 254، يوم الإثنين 1242021، والقطع من 255: 269، يوم الثلاثاء 1342021، والقطع من 270: 284، يوم الأربعاء 1442021، والقطع من 285: 299، يوم الخميس 1542021، والقطع من 300: 313، يوم الأحد 1842021، وتخصيص الأيام من الإثنين 1942021: الخميس 2242021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 14 ساعة

نجم الأهلي السابق: مهاجم سيراميكا كليوباترا سيصبح هدف القطبين قريبا

منذ حوالي 8 ساعات

وزير التعليم يحذر أولياء الأمور من غلق المدارس (فيديو)

منذ ساعتين و 44 دقيقة

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة تعاقد الزمالك مع عمر خربين

منذ ساعتين و 52 دقيقة

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ ساعة الا ربع

ميسي يعادل إنجاز بيليه التاريخي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ يوم

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ يومين

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

أتلتيكو مدريد في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

سيد عبدالحفيظ يبدي سعادته بمشادة السولية ومحمد شريف

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:04 ص

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

12:03 م

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

09:29 ص

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

10:25 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان