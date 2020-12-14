مشاهير أصيبوا بفيروس كورونا مرتين.. تعرف عليهم

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عدد من المشاهير أصيبوا بفيروس كورونا التاجي المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" خلال الفترة الماضية بدلا من المرة مرتين، ليؤكد أن المتعافين من الوباء قد يصيبهم مرة آخرى.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.



وفي البداية كان يقال أن الفيروس من الممكن أن يصيب الإنسان مرة واحدة فقط، ولكن مع الوقت اكتشف العلماء أن الانسان يمكن أن يصاب أكثر من مرة بالوباء.



وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز المشاهير الذين أصيبوا بفيروس كورونا التاجي المستجد مرتين:



- في الفترة الأخيرة أصيب صالح جمعة لاعب خط وسط فريق سيراميكا كليوباترا، للمرة الثانية بفيروس كورونا المستجد، وتعد هذه هى المرة الثانية فى أقل من شهر التى يصاب فيها اللاعب بفيروس كورونا إذ سبق وأعلن الأهلى إصابته حينما كان لاعبا له في ٢٠ نوفمبر الماضي.



- منذ أسبوع أصيب اللاعب الدولي الجزائري أندي ديلور مهاجم نادي مونبلييه الفرنسي بفيروس كورونا للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، وكان ديلور أصيب بالفيروس للمرة الأولى عشية انطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي.



- قبل شهر تأكدت إصابة الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد الإنجليزي أليكس تيليس، بفيروس كورونا المستجد للمرة الثانية.



- وفي ٢٦ سبتمبر الماضي، أصيب رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، سيلفيو برلسكوني للمرة الثانية بفيروس كورونا، وكان قد أصيب مطلع الشهر الجاري ونقل للمستشفى، ثم غادره منتصف الشهر نفسه بعد تعافيه من الفيروس.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.