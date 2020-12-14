جامعة حلوان تنظم مسابقة للشطرنج



المركز الاول حصلت عليه الطالبة مريم عمران سالم من كليه الفنون الجميلة الفرقة الثانية، وحصلت على المركز الثاني الطالبة هيا عصام علي من كلية التجارة وإدارة الأعمال الفرقة الثانية، وحصلت على المركز الثالث

الطالبة سلفانا نبيل فهمي من كلية الفنون الجميلة الفرقة الثانية، وحصلت على المركز الرابع الطالبة يوستينا جرجس صبري من كلية الفنون التطبيقية الفرقة الثانية، والمركز الخامس الطالبة ريموندا نبيل من كلية العلوم الفرقة الاولي.



أما نتائج الطلاب فكانت كالتالي



حصل على المركز الأول الطالب ارميا سمير مساك من كلية الصيدلة الفرقة الثانية، المركز الثاني الطالب عبد الرحمن محمد صادق كلية الهندسة بالمطرية الفرقة الرابعة، المركز الثالث محمد أشرف صالح كلية الهندسة بالمطرية الفرقة الثانية، المركز الثالث عادل محمد عكاشه كلية الخدمة الإجتماعية الفرقة الثانية، المركز الخامس حسن سامي حسن كليه التمريض الفرقة الثانية.

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و قد أقيمت إحتفاليه في نهاية البطولة وتم توزيع الجوائز علي الطلاب الفائزين وسط أجواء تغمرها البهجة والفرحه والسرور.



حيث أقيمت البطولة تحت إدارة الاستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب وتحت إشراف الاستاذ عصام زكي مدير إدارة النشاط الإجتماعي المركزيه.







نتائج الطالبات.