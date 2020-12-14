الكهرباء: مصر ستصبح موطنا للطاقة الشمسية والمتجددة قريبا (فيديو)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:28 م
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن إتجاه الدولة المصرية لاستخدام الطاقة المتجددة يعد إستراتيجية موسعة من الدولة المصرية للاتجاه للطاقات النظيفة ومن ضمنها الطاقة الشمسية، حيث يعد هذا التوجه عالميا لدخول عالم الألواح الشمسية.

وأضاف "حمزة"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TeN"، أن الخلايا الشمسية المنتجة للكهرباء تساعد على توطين هذه الصناعة في مصر، والمساعدة على تصدير مصر للكهرباء، كما تساعد المستثمرين، لتغذية الاحتياجات للطاقة.

وأكد أن مصر ستصبح موطنا للطاقة الشمسية والمتجددة قريبا، موضحًا أن مصر تمتلك خطة طموحة للتوسع في الطاقات المتجددة، لتصل لـ 42% من النسبة المنتجة من الكهرباء خلال الأعوام القادمة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن العالم يهتم بشكل كبير حاليا بالطاقات المتجددة، وهو اتجاه عالمي يسعى له المستثمرون، معقبا: "مصر هي موطن الطاقة وما تشهده هو توسعات في هذا المجال".

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