أول تعليق من البرهان على خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:25 م
عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان
وكالات
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قال رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، إن خروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيسهم في دعم الانتقال الديمقراطي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

 

أكدت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أن وزير الخارجية مايك بومبيو، وقع إشعارًا يفيد بإلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب.

 

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن بلاده حولت إلى الولايات المتحدة المبلغ المطلوب لتعويض ضحايا الهجمات التي يتهم بها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

 

وذكر حمدوك، في كلمة ألقاها أن بلاده حولت التعويضات المطلوبة لضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا في عام 1998 من أجل إزالة السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

 

وفي سياق متصل، كان قد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن شرطه الوحيد من أجل موافقة بلاده لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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