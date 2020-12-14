تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية لمستشفي المنصورة للاطمئنان علي رئيس جمصة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء، يرافقة هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بجولة تفقدية للأعمال الجارية بمستشفي المنصورة الدولي.

وقد استهدفت الزيارة تفقد اعمال التطوير الجارى تنفيذها بالمستشفى والتى تتم لاستغلال مساحات الفراغات الكبيرة فى ادوار مبنى المستشفى لتوسيع قاعدة الخدمات الطبية واضافة خدمات جديدة بهذه المساحات لخدمة المرضى والمترددين عليها، وتشمل اعمال التطوير الجارى تنفيذها اضافة عناية عامة جديدة بسعة 20 سريرا، وعناية جراحة قلب وصدر سعة 6 اسرة، وعناية للكلى بسعة 6 اسرة،و وقاعة اجتماعات، وقاعة للتدريب بقسم الغسيل الكلوى وكذا اضافة وزيادة اعداد عمليات قسطرة القلب وجراحات الصدر والقلب،والقسطرة المخية،و ايضا اضافة عناية للعظام سعة 4 اسرة.

وقد وجه المحافظ بضرورة التنفيذ للتطوير وفقا لمعايير فنية وهندسية دقيقة بما يحافظ على نظام توزيع الاقسام الطبية مع الوحدات الملحقة بكل قسم وعمل استراحات لراحة المرضى والمترددين.

وأكد المحافظ على حسن استقبال المرضى وتأدية الخدمة بمستوى متميز، كما اكد المحافظ على تكثيف الجهود فى اعمال التطوير الجارية والاهتمام بالتشطيبات النهائية لتكون بمستوى يليق بأبناء محافظة الدقهلية وجميع المترددين على المستشفى من ابناء المحافظات الاخرى.

وخلال الزيارة قام محافظ الدقهلية بالاطمئنان على الحالة الصحية للواء ضياء الدين قطب رئيس مدينة جمصه بعد اجراء عملية جراحية.
تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية لمستشفي المنصورة للاطمئنان علي رئيس جمصة
تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية لمستشفي المنصورة للاطمئنان علي رئيس جمصة
تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية لمستشفي المنصورة للاطمئنان علي رئيس جمصة
تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية لمستشفي المنصورة للاطمئنان علي رئيس جمصة
تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية لمستشفي المنصورة للاطمئنان علي رئيس جمصة
تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية لمستشفي المنصورة للاطمئنان علي رئيس جمصة
تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية لمستشفي المنصورة للاطمئنان علي رئيس جمصة
تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية لمستشفي المنصورة للاطمئنان علي رئيس جمصة

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