ندوة تثقيفية بكلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان عن "المشروع الوطنى للقراءة"







بدأ اللقاء بترحيب الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار القاضي عميد الكلية بالحضور مؤكدًا علي أهمية القراءة التي هي أعظم دعوة للانسانية حيث تعد دلالة قطعيه بأن الأمه إذ لم تقرأ وتتعلم لن يكون لها وجود أو حاضر أو تاريخ أو مستقبل مشرف، ودعا عميد كلية الاقتصاد المنزلي الطلاب في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا للقراءة والاعتماد على المعلومات الموثقه التي مصدرها الكتب والمراجع الموثوق فيها وعدم الإعتماد على الشبكه العنكبوتية اعتمادًا كليا في الحصول على المعلومه لأن هذه الوسائل ساهمت في طمس الهويات وتغريب الثقافات وابتعاد أبناؤنا عن القراءه التى هي المصدر الوحيد لحفظ الثقافات والتعرف على تاريخنا المشرف والإطلاع على كل ماهو مفيد للمستقبل.



وأشار سيادته إلى أهمية المشروع الوطنى للقراءة فهو بمثابة نهضة ثقافية ودعوة للعقول إلى التفكر والقراءة والبحث والإبداع والعودة إلى ارتياد المكتبات والاستعانة بالمراجع العريقة الموثوق بها، مؤكدًا أن الكلية بصدد الإعداد إلى إقامة متحف عريق ثرى بالكتب والمراجع التاريخية العريقة النادرة التى يجب الاستفادة بها فى الابحاث والابداع والتطوير، موضحًا أن المشروع الوطنى للقراءة المؤسس له هو مؤسسة البحث العلمى بدولة الامارات بفرعها الاقليمى فى مصر وافريقيا وتنظمه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة الثقافة موجها للطلاب النصائح التحفيزية على أهمية القراءة والثقافة فى صناعة الانسان المتحضر وحث الطلاب على اهمية المشاركة فى المشروع.



كما ألقى ا.د نعيم محمد رابح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب كلمة عبر فيها عن أهمية المشروع وحث الطلاب على القراءة والبحث والاطلاع بصفة مستمرة لتطوير ذاتهم.



قدمت الندوة د.هدى محمد شعبان أحمد المنسق العام للمشروع بالكليةو استهدفت الندوة التعريف بالمشروع من حيث أنه مشروع ثقافى تنافسى مستدام يهدف إلى جعل القراءة أولوية أولى لدى فئات المجتمع وصولا لمجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر وهو مايتسق مع رؤية مصر 2030 ويتوافق مع اجندة وزارات التربية والتعليم والتعليم العالى.



وفى نهاية الندوة تم الاستعانة بنماذج من الطلاب المسجلين فى المشروع كتجارب حية فى الندوة لشرح تجربتهم فى التسجيل والتلخيص ورفعها على الموقع الالكترونى للمشروع الوطنى للقراءة، واختتمت الندوة بفتح باب النقاش والتساؤلات للطلاب والاجابة عليها.





عقدت كلية الاقتصاد المنزلي جامعة حلوان ندوة تثقيفية حول إفتتاح " المشروع الوطنى للقراءة " تحت رعاية الاستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والاستاذ الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والتنمية والبيئة والاستاذ الدكتور خالد عبد الغفار القاضى عميد كلية الاقتصاد المنزلى ومستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعى باشراف الأستاذ الدكتور نعيم محمد رابح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.