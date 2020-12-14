جامعة حلوان تنظم مسابقة الطالب والطالبة المثاليين 22 ديسمبر

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:21 م
آية حمروشي
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تنظم إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان مسابقة الطالب والطالبة المثاليين، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك في إطار اهتمام جامعة حلوان بالأنشطة الطلابية التي تساهم في تنمية مواهب وقدرات الطلاب لتعميق مفاهيم المثالية لديهم، وتشجيع مفهوم المنافسة الإيجابية بينهم.

هذا ويتنافس الطلاب في المسابقة في العديد من المهارات منها اللغة الأجنبية الأولى واللغة الاجنبية الثانية، والمظهر والشخصية، والمعلومات العامة، والمهارات، والدورات التدريبية السيرة الذاتية الشخصية، واللقاءات الطلابية داخليًا وخارجيًا، ويقوم بتحكيم المسابقة عددًا من السادة أعضاء هيئة التدريس بالكليات المتخصصة ويرأس لجنة التحكيم أ.د محمد الدسوقي الاستاذ بكليه التربيه.

تعقد فعاليات مسابقة الطالب والطالبة المثاليين جامعة حلوان تحت إشراف ا. راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان، ا. عصام زكي مدير إدارة النشاط الاجتماعي، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠ بمقر مجمع الفنون والثقافة بالحرم الجامعي.

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