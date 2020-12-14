ترتيب الدوري الإيطالي بعد نهاية الجولة تعثر ميلان

شهد يوم أمس الأحد، 6 لقاءات من منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.





واختتمت منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى، بانتهاء مباريات الأمس.





في مباريات الأمس، فاز انتر ميلان على كالياري بنتيجة 3-1، فيما انتصر اتالانتا أمام فيورنتينا بثلاثية نظيفة، وتلقى بولونيا هزيمة ثقيلة بخماسية مقابل هدف أمام روما.





كما فاز نابولي بهدفين مقابل هدف أمام سامبدوريا، وحقق يوفينتوس الفوز أمام جنوي بثلاثية مقابل هدف، وفي الأخير تعادل ميلان أمام بارما بهدفين لكل فريق.





وجاء ترتيب الدوري الإيطالي كالتالي:





1- ميلان برصيد 27 نقطة

2- انتر ميلان برصيد 24 نقطة

3- نابولي برصيد 23 نقطة

4- يوفينتوس برصيد 23 نقطة

5- ساسولو برصيد 22 نقطة

6- روما برصيد 21 نقطة

7- هيلاس فيرونا برصيد 19 نقطة

8- اتالانتا برصيد 17 نقطة

9- لاتسيو برصيد 17 نقطة

10- أودينيزي برصيد13 نقطة

11- كالياري برصيد 12 نقطة

12- بولونيا برصيد 12 نقطة

13- سامبدوريا برصيد 11 نقطة

14-بارما برصيد 11 نقطة

15- بينفينتو برصيد 11 نقطة

16- سبيزيا برصيد 10 نقاط

17- فيورنتينا برصيد 9 نقاط

18- تورينو برصيد 6 نقاط

19- جنوي برصيد 6 نقاط

20- كروتوني برصيد 5 نقاط



