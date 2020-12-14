ضبط 16 قضية أمن عام وتنفيذ 152 حكما قضائيا متنوعا

Advertisements







كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن ضبط 16قضية أمن عام وتنفيذ (152) حكم قضائى متنوع.



نجحت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، ف ضبط (5) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار سيارات، هواتف محمولة).



وتمكنت فى مجال الأمن العام، من ضبط (16) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، مخالفات مرورية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).



واستطاعت فى مجال ضبط المخالفات المرورية، من ضبط (1242) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (152) حكم قضائى متنوع.



وعن مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط (6) قضايا.



جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

