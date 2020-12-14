ضبط 16 قضية أمن عام وتنفيذ 152 حكما قضائيا متنوعا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:08 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements



كثف قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن ضبط 16قضية أمن عام وتنفيذ (152) حكم قضائى متنوع.

نجحت فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، ف ضبط (5) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع، قطع غيار سيارات، هواتف محمولة).

وتمكنت فى مجال الأمن العام، من ضبط (16) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، مخالفات مرورية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).

واستطاعت فى مجال ضبط المخالفات المرورية، من ضبط (1242) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (152) حكم قضائى متنوع.

وعن مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط (6) قضايا.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أخبار تهمك

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ يومين

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ ساعة الا ربع

ميسي يعادل إنجاز بيليه التاريخي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 14 ساعة

سيد عبدالحفيظ يبدي سعادته بمشادة السولية ومحمد شريف

منذ ساعتين و 17 دقيقة

نجم الأهلي السابق: مهاجم سيراميكا كليوباترا سيصبح هدف القطبين قريبا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ يومين

أتلتيكو مدريد في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

منذ حوالي 17 ساعة

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

حقيقة تعاقد الزمالك مع عمر خربين

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

منذ حوالي 15 ساعة

وزير التعليم يحذر أولياء الأمور من غلق المدارس (فيديو)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:04 ص

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

12:03 م

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

09:29 ص

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

10:25 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان