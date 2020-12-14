اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:03 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التحدث مع محمد شريف، لاعب الفريق وتحفيزه قبل انطلاق التدريبات صباح اليوم الاثنين.

وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعب عن بعض الأمور الفنية ، حيث بدأ الفريق استعداداته اليوم لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.

وأشاد موسيماني بالمستوى الذي ظهر عليه شريف في لقاء مصر المقاصة أمس الأحد والذي انتهى بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ، مؤكدا أنه ينتظر منه الكثير خلال الفترة المقبلة.

كما حرص الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران صباح اليوم الاثنين، والمقام على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة.

 شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة مصر المقاصة التي حسمها الفريق أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الأولى من منافسات بطولة الدوري الممتاز. 

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز.‏






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