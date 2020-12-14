وليد سليمان يعود إلى حسابات موسيماني بعد إصابة ناصر ماهر

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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عاد وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى حسابات الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر بعد الإصابة التي تعرض لها ناصر ماهر لاعب الفريق في مباراة الأمس أمام مصر المقاصة.

وتعرض ناصر ماهر للإصابة بخلع في الكتف خلال مباراة الأهلي بالأمس أمام مصر المقاصة واضطر على إثرها الخروج من المباراة قبل النهاية بدقائق قليلة حيث سيغيب عن الفريق الأحمر لمدة من ٣ أسابيع إلى شهر.

ويعود وليد سليمان لحسابات موسيماني مجددًا بعد إصابة ناصر ماهر حيث استبعده المدرب الجنوب إفريقي من قائمة الأهلي في مباراة الأمس رغم جاهزيته.

وافتتح الأهلي مشواره في الدوري الممتاز للوسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ بالفوز على مصر المقاصة أمس بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جرت على ستاد "الأهلي we".

ويستعد الأهلي لمواجهة غزل المحلة يوم الجمعة المقبلة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

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