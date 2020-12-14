سارة الشامي لـ"الفجر الفني" :"مسلسل "ورد" حققلي حلمي بالعمل مع حنان مطاوع"

Advertisements

تُشارك الفنانة سارة الشامي حاليًا في مسلسل "ورد"، الذي تقوم ببطولته حنان مطاوع، أحمد صيام، نضال الشافعي، تيام قمر، والمسلسل من اخراج شادي أبو شادى.



وأكدت سارة الشامي في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أنها تُجسد خلال الأحداث دور فتاة تُدعى "نورا"، وهي شقيقة "ورد" التي تجسد دورها الفنانة حنان مطاوع، وسيكون شقيقها أيضًا الفنان تيام مصطفى قمر، لافتة إلى أنها ستبدأ تصوير مشاهدها خلال الأيام المقبلة.



وأوضحت سارة الشامي أن ما جذبها للمشاركة في مسلسل"ورد" هو أن المسلسل بطولة الفنانة حنان مطاوع، وأنها كانت تتمنى العمل معها من قبل، مُضيفة :" اللي رشحني للمسلسل المخرج شادي أبو شادي، وأول ما عرفت إن المسلسل بطولة حنان مطاوع كنت متحمسة جدًا إن أشتغل معاها؛ لإن هي ممثلة من العيار التقيل".



وأشارت سارة إلى أنها تنتظر حاليًا عرض فيلمي "ماكو"، و"موسى"، مُضيفة :"متحمسالهم جدًا ومستنياهم جدًا، زي زي الجمهور، ومعرفش هينزلوا امتى ".





والجدير بالذكر أن فيلم "موسى"، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبد الله، أسماء أبو اليزيد، إنتاج شركة سينرجي، تأليف و إخراج بيتر ميمي.