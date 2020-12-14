بيومي فؤاد وأمير يوسف يبدأن تصوير "عن العشاق" خلال أيام

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:02 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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تبدأ بعد أيام قليلة عمليات تصوير المسلسل الدرامي الجديد "عن العشاق" بمشاركة نخبة كبيرة من الفنانين أبرزهم بيومي فؤاد وهالة فاخر والفنان الشاب أمير يوسف والذي يخوض أولى أعماله الدرامية.

وأكد القائمون على العمل أنه سيتم الانتهاء من تصوير المسلسل وطرحه في إحدى المنصات الالكترونية بالتزامن مع احتفالات عيد الحب.

المسلسل من تأليف محمد سعودي، وإخراج تميم ، وتدور أحداثه في إطار رومانسي عن حياة المصريين، ويجسد فيه الفنان الشاب دور صديق حمدي داخل إحدى العصابات الشهيرة واللذان يتعرضان لمواقف كوميدية مضحكة خلال أحداث الفيلم في محاولة منهم لسرقة أحد البنوك.
يذكر أن الفنان الشاب أمير يوسف، خاض منذ عدة أسابيع تجربة التمثيل في فيلم "مطبعة هرم" للمؤلفين أمين خالد ومحمد محرز وبقيادة المخرج سامح عبدالعزيز، وبطولة حمدي المرغني وخالد الصاوي وبيومي فؤاد.

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