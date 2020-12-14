أمن القاهرة يضبط 3 من تجار المواد المخدرة

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واصلت الأجهزة الأمنية جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيه، حيث أسفرت جهود أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة عن إستهداف وضبط عدد من العناصر الإجرامية حائزى المواد المخدرة بقصد الترويج والإتجار وذلك على النحو التالى"



تمكنت من ضبط (عدد من الأقراص المخدرة – عدد من الأقراص لأدوية مهربة ومحظور تداولها)، بحوزة عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، لقيامه بالترويج لبيعها على عملائه من خلال مواقع التواصل الإجتماعى، وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد ترويجها على عملائه وتحقيق أرباح غير مشروعة.



ونجحت في ضبط (كمية من مسحوق الهيروين المخدر – سلاح نارى - عدد من الطلقات – 2 ميزان حساس - مبلغ مالى - 3 هواتف محمول)، بحوزة عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائه، والسلاح بقصد الدفاع.





وقامت بضبط كمية من مخدر الفودو – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول)، بحوزة عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول السلام، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائه.



جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وتكثيف الملاحقات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزى المواد المخدرة والمتاجرين بها.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

