محافظ القليوبية يشن حملة لإزالة الإشغالات بالطريق الدائري بقليوب

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شن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء أمس الأحد، حملة مكبرة، لإزالة الإشغالات أعلى وأسفل الطريق الدائري.



رافق المحافظ، مجدي نجاح رئيس مدينه قليوب حيث جرت إزالة عدد من الإشغالات والأكشاك المخالفة أعلى وأسفل الطريق الدائري بنطاق مدينة قليوب، وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بالاهتمام ورفع كفاءة الطريق الدائري، حيث جرى رفع الإشغالات بنهر الطريق لبعض المطاعم، وجرى تحرير محاضر لهم ومصادرة الإشغالات كما جرى عمل 11 محضر إشغال، بالإضافة إلى ضبط 50 كرسي يتسبب فى إشغال للطريق العام.



ثم توجه الهجان لحي شرق شبرا الخيمة، لمتابعة تطبيق قرار غلق المحال التجارية من الساعة الـ 10 مساءً، تنفيذًا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحلات التجارية من الـ 10 مساءً حتى الـ 7 صباحًا طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت.



وتفقد المحافظ شارع 15مايو وشارع الشابوري وشارع شعراوي بحي شرق شبرا الخيمة، يرافقه اللواء مجدي العناني رئيس مجلس مدينه شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.



وجرى المرور على المحلات، وتحرير 20 محضر مخالفة لمحلات مخالفه لقرار الغلق من بينها 4 محلات للملابس وجيم، و2 سيبر، ومصادرة عدد 2 شاشة كمبيوتر، كما تم غلق كافتيريا، وضبط ما يقرب من 15 شيشة، وجرى إزالة الإشغالات التي تعوق حركة السير في الطريق العام وتسبب في اعاقة الحركة المرورية ومصادرة عدد 4 انابيب بوتاجاز تشكل خطورة على المارة، موجها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وشدد المحافظ، علي تطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية بكل حزم، مطالبًا بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الاجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.



وخلال الجولة لاحظ المحافظ تراكم قمامة بشارع شعراوي بحي شرق ووجه المحافظ برفعها فورا والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى مدفن أبي زعبل للتخلص الآمن منها.

وذلك فى إطار الاهتمام بمنظومة النظافة ورفع كافة التراكمات والمخلفات الصلبة والحرص على سلامة وصحة المواطنين.