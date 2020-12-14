شاهد آخر ظهور لرامي صبري مع زوجته

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشر الفنان رامي صبري صورة جديدة له، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "انستجرام" عبر خاصية ستوري.

وكان رامي صبري في الصورة برفقة زوجته، وكان يرتدي بدلة سوداء اللون ، وكانت هي ترتدي فستان لونه نبيتي





يذكر أن رامى صبرى طرح أغنية "خطيرة" مؤخراً، وحققت نجاحاً كبيراً، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى وتوزيع موسيقى جلال الحمداوى. 



وتقول كلماتها:.. لأ دي خطيره بجد خطيرة.. كل ما أشوفها بفضل في حيره خدوا الكبيرة دي في يوم وليلة.. جت علقتني أنا في ثانيتين عيني عليها يا عيني عليها أيوه.. أنا عمري ما شوفت كده روحوا قولولها مفيش تاني منها.. أجمل من كل الحلوين جت ناويهالي ومرتبالي.. عرفت خلاص أنا أتجاب منين.

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