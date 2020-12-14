رئيس جامعة المنصورة يكشف تفاصيل قافلة "جسور الخير" (فيديو)

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، تفاصيل قافلة "جسور الخير" وما تقدمه من خدمات طبية وبيطرية وزراعية لعدد من القرى المختلفة.

وقال رئيس جامعة المنصورة، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على الفضائية المصرية، والقناة الأولى، إن القافلة انطلقت بالأمس لخدمة قرى المحافظات، وهي القافلة العاشرة، خلال السنتين الماضيين، موضحا أن هناك قافلة وجهت لـ "حلايب وشلاتين"، وباقية القوافل، ذهبت للقرى شديدة الفقر.

وأوضح أن القوافل ليست للمساعدات الطبية فقط، بل تحمل مساعدات بيطرية وزراعية وزراعية، من خلال مبادرة "جسور الخير"، بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس، على مستوى أربع جامعات، مضيفًا أن القافلة الأخيرة، كانت بتنسيق مع جامعة أسيوط بحيث يشترك وفد منها بالقافلة من خلال أعضاء هيئة التدريس، لاستهداف أربع قرى فقيرة.

وأضاف أنها المرة الأولى التي تتعاون فيها جامعتان، للمشاركة في قوافل الخير، منوها أن القوافل تستهدف القرى الفقيرة، من خلال دراسات الحالة وبالتعاون مع أكثر من جامعة من خلال خطط وخرائط للقرى الأكثر احتياجا.

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