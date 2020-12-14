ألمانيا: انتشار فيروس كورونا في البلاد "خرج عن السيطرة"

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 12:03 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أقرت السلطات الألمانية، اليوم الاثنين، أن انتشار فيروس كورونا في البلاد "خرج عن السيطرة"، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وتخطط الحكومة الألمانية، لإغلاق معظم المتاجر ابتداء من يوم الأربعاء القادم وحتى 10 يناير 2021 ، مع تشديد قيود العزل العام التي تفرضها لاحتواء وباء فيروس كورونا.

 

ومن المقرر عقد اجتماع، في وقت لاحق خلال اليوم الأحد، بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقيادات الولايات.

 

وتقترح الحكومة الألمانية، السماح لمتاجر السلع والخدمات الأساسية بالبقاء مفتوحة، كمتاجر السوبرماركت والصيدليات، بالإضافة للبنوك.

 

وتقرر إغلاق المدارس أيضا بشكل أساسي خلال تلك الفترة، وسيُطلب من أصحاب الشركات وقف أعمالهم أو جعل موظفيهم يعملون من المنزل.

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