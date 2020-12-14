عاجل .. طرح 10 شركات مملوكه لجهاز الخدمة الوطنية بالبورصة

كشف الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، عن أن هناك خطط للصندوق بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية تستهدف لطرح ما يصل إلى 10 شركات مملوكة له بالكامل بالبورصة.

وتابع "سليمان" خلال تصريحات لوكالة بلومبرغ، أن العام القادم سيتم طرح ثلاث شركات من الشركات المملوكة لجهاز الخدمة الوطنية ضمن الخطة المتفق عليها معهم.

وكانت وزيرة التخطيط أعلنت في وقتا سابق أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يجهز بالتعاون مع صندوق السيادي لطرح شركتين تابعتين لهم هما شركة" صافي" للمياه المعدنية وشركة" وطنية" للخدمات بترولية.

وقال سليمان إن الفرص التي يمنحها الصندوق "دليل على توجه الحكومة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص". وقال إنه "يسعى إلى ترويج المزيد من الطروحات الاستثمارية المستدامة، والمبنية على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بدلاً من الخصخصة".





ووتأتى خطط جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لطرح عدد من الشركات له بالبورصة المصرية ضمن توجهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تواجد تلك الشركات بالبورصة ومشاركة القطاع الخاص فيها لزيادة نشاطها.