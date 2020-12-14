بقيمه ٢ مليون جنيه.. ضبط شخص لإتجاره في العملة الأجنبية بسوهاج

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:56 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، من ضبط شخص لإتجاره في النقد الأجنبي.


حيث أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام )أحد الأشخاص "يعمل بإحدى الدول العربية" ووالده - مقيمان بدائرة مركز شرطة العسيرات بسوهاج) بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدوله المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الأول، وإرسالها لوالده بموجب حوالات بنكية ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة مالية، والإستفادة من فارق سعر العملة.


أمكن ضبط المتحري عنه الثانى وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى (2٫000٫000 جنيه مصرى).

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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