قبل وصولها بساعات.. كل ما تريد معرفته عن الدفعة الثانية من لقاح كورونا في مصر

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في ضوء التسابق العالمي لإيجاد لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، تستعد الدولة المصرية، لاستقبال الدفعة الثانية من لقاح كورونا الصيني إلى مصر.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن الدفعة الثانية من لقاح كورونا الصيني في مصر.



١. تصل غدًا الثلاثاء الدفعة الثانية من لقاح كورونا الصينى إلى مصر على أن تدخل المخازن الخاصة بوزارة الصحة.



٢. وتستهدف مصر إدخال 110 ملايين جرعة من اللقاح الصيني الذي تنتجة شركة سينوفارم الصينية.



٣. هناك مجموعة من الفئات التي لها أولوية الحصول علي اللقاح وهي الفريق الطبى وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.



٤. وتعتبر مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا.



٥. استطاعت مصر الحصول على أولى شحنات اللقاح الصيني من شركة (سينوفارم) الصينية بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.



٦. أنهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اتفاقياتها الخاصة بتصنيع لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، والحصول على الموافقات التشريعية ومراجعة خط الإنتاج.



وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بمنح لقاح فيروس كورونا مجانا للمصريين.



وأكد أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، أن الرئيس السيسي وجه بإعطاء جرعات لقاح فيروس كورونا للمصريين مجانا، لافتا إلى أن الدفعات الأولى سيتم منحها للفئات الأكثر تعرضا للإصابة، كالأطباء وأطقم مستشفيات العزل وكبار السن، وبعض الفئات التي تمثل الإصابة خطورة على حياتهم.



وأوضح أن مصر هي "أول دولة في إفريقيا تحصل على لقاح فيروس كورونا، وثاني دولة عربية تحصل عليه بعد الإمارات".



وأعلن هيكل أن هذا اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، وأن اللجنة العلمية بوزارة الصحة وافقت على استخدامه بعد نجاح تجاربه الإكلينيكية.



واستقبلت وزارة الصحة المصرية، أولى شحنات لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة "سينوفارم" الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة هدية من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الشعب المصري.



وقالت وزيرة الصحة، إن اللقاح سيُعطى على "جرعتين بين كل جرعة والثانية 21 يوما وكل هذا للفئات الأولى الأطقم الطبية التي تعمل في الخطوط الأولى في مواجهة المشكلة في مستشفيات العزل والحميات والصدرية ومرضى الفشل الكلوي والأورام وأصحاب الأمراض المزمنة الصعبة".



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.