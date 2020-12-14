ضبط عاطل لحيازته وتصنيعه المواد المخدرة بمسكنه بالبساتين

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:47 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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توصلت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام عاطل - مقيم بدائرة القسم وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة المقطم "له معلومات جنائية"، بإتخاذه مسكنه بدائرة القسم مصنعًا لتصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، وإتخاذه من المنطقة سكنه مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه وبحوزته (فرد خرطوش محلى الصنع – كمية من الفودو المخدر- كمية من البردقوش– مبلغ مالى – زجاجات وعبوات لمواد تستخدم فى عملية التصنيع– كمية كبيرة من الأكياس البلاستيك – ميزان حساس – هاتف محمول – دراجة بخارية بدون لوحات معدنية).

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة والإتجار بها، والسلاح للدفاع، والمبلغ من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه والدراجة لتسهيل تنقلاته.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة متجرى ومتعاطى المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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