حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة: لقاء فكري تنظمه مكتبة الإسكندرية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:47 ص
بوابة الفجر
دينا حسن-محمد رجب
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يترأس الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، يوم الثلاثاء، لقاءً فكريًا تنظمه المكتبة بالقاهرة تحت عنوان: "حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة". 


وقال "الفقي" إن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على التناقض القائم بين إيمان مصر بالمثل العليا والقيم النبيلة لمنظومة حقوق الإنسان، والتي شاركت مصر بكل همة دول العالم في وضع أسسها وصياغة مواثيقها والاتفاقات الدولية المنبثقة عنها منذ صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ١٠ ديسمبر ١٩٤٨ حتى يومنا هذا.

وبين المحاولات التي تنتهجها دول كبرى في الاتخاد من الدفاع عن حقوق الإنسان في مصر ذريعة لاقتحام الشأن الداخلي لتقييم أوضاعها بشكل يقترن بأحكام مسبقة ونتائج مغلوطة، بما يؤدي إلى تكريس سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين، يحركها في هذا الصدد طموحات لتحقيق مصالح خاصة بها أو خدمة  لترتيبات إقليمية أو دولية  مغايرة  تسعى إلى فرضها، وذلك في تلك المرحلة الدقيقة التي تخوض فيها مصر معارك ضارية في  مواجهة الإرهاب للقضاء على معاقله واجتثاث جذوره.

كما تُكرِّس فيها القدر الأقصى من طاقاتها لمواصلة مسيرتها النهضويةً الكبري لبناء مجتمع آمن مستقر يصون كرامة كل مواطن يعيش على ترابه ويحمي حقوقه الإنسانية ويوفر له عيشًا كريمًا وحياة آمنة.
 
وحول الجهود المصرية في مواجهة سياسة ازدواجية المعايير على المستوى الدولي ودور المؤسسات الثقافية والإعلامية والدينية في توعية المواطن المصري بالثقافة السليمة لحقوق الإنسان بما يصون له حقوقه وللبلاد سيادتها في مواجهة التدخلات الخارجية في هذا المضمار.

ويشارك في هذا اللقاء السادة: فضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، نيافة الأنبا إرميا رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، الأستاذ محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأستاذ محمد رجائي عطية نقيب المحامين، الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية المتفرغ بجامعة القاهرة، الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام الأسبق، السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان.  
يعقد اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً في إحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة.

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