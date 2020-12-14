بقرار وزارى غلق 6 شركات سياحة بالبحر الأحمر لعدم حصولهم على رخصة مزاولة النشاط

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خاطبت وزارة السياحة والآثار شرطة السياجة بالبحر الاحمر باغلاق مقرات إدارية لـ6 شركات سياحة بمحافظة البحر الأحمر، لمزاولتها النشاط دون ترخيص. وإبلاغ مصلحة الضرائب.





وجاء في خطاب الوزارة الشركات التي شملها قرار وزير السياحة سكاى واى ترافيل شقة 4 عقار رقم 456 شارع كورنيش ملك محمد عونى – أمام فندق بيروت – الغردقة – البحر الأحمر.





وتيو تورز محل رقم 2 عمارة رقم 201 بجوار كافيه ولى النعم – شارع الشيراتون – الغردقة – البحر الأحمر



وروسالكا محل رقم 5 عقار رقم 78 ملك محمد السيد عبدالمطلب – ش الشيراتون بالممر بجوار فندق نيوستار – البحر الأحمر



والعطار سفارى مدخل شاطئ (5) بسنتر على البرنس شارع الشيراتون – الغردقة – البحر الأحمر



و ايجل جراند محل رقم 6 الكائن بقرية سى لاند – القرى – الغردقة – البحر الأحمر.



والأسطورة ترافيل جزء من كافيتريا باك فريك بالعقار رقم 11 مستأجر العقار كرم عابدين بركات من مجلس المدينة – أمام فندق الجفتون – الممشى السياحى – الغردقة – البحر الأحمر.