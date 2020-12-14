محافظ الشرقية يكشف تفاصيل انطلاق موسم صيد ومراقبة الطيور النادرة

Advertisements

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن مصر تمتلك أكبر وحدات مراقبة للطيور الوافدة من أوروبا، وهذا يمثل موسم كبير للسياحة الداخلية، مشيرًا إلى أن موسم صيد ومراقبة الطيور، يبدأ بالمحافظة، خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى نهاية مارس من كل عام.



وأوضح "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج صباح الخير يا مصر، المذاع على الفضائية المصرية، والقناة الأولى، أن هذا الموسم يشهد زيارة كبيرة للمهتمين، بصيد الطيور النادرة، حيث تمتلك المحافظة 76% من الأماكن التي تختبأ فيها الطيور.



وقال "غراب" أن المحافظة تستقبل بعثات علمية، لمتابعة موسم مراقبة الطيور، فهذا الموسم ليس الغرض منه الصيد فقط، أكثر من مراقبة الطيور النادرة، مشيرًا إلى أن المحافظة قامت بعمل لجنة عليا، لمتابعة تطوير المدن، وتحتوي على أكثر من خبير، لافتا إلى أن المحافظة تسعى لعمل ممشى في كل مدينة، حول النيل.

