ٱثار القليوبية: انهيار جزئي بكوبري القناطر ناتج عن عمل إرهابي في 2015

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أعلنت وزارة الأثار، اليوم الإثنين، وجود مشروع لترميم جسم كوبري محمد علي الأثري بالقناطر الخيرية، حيث جرى الإنتهاء من إعداد الإستشارات الهندسية، ومدرج ضمن خطة الترميم لإعادته لأصله، مشيرًا إلى أن الانهيار الموجود في بلكونة من الكوبري ناتج عن حادث إرهابي ٱثم في عام 2015.



من جانبه قال حسين حسني، وكيل وزارة الأثار، في تصريح صحفي اليوم، إن المرحلة الأولى للمشروع تقوم على درء الخطورة، مشيرًا أن التمويل للخطة ككل من وزارة الري، حيث تقوم بأعمال الترميم الوحدة الإنتاجية بقطاع المشروعات بوزارة الأثار، بإشراف منطقة آثار القناطر، بتكلفة للمرحلة مليون وستمائة ألف جنيها "مليون و600 الف جنيه"



وأوضح حسني، أن أعمال المرحلة تتضمن درء الخطورة وبناء جميع الأجزاء المنهارة في الكوبري، والبلكونات التي تضررت من الحادث الإرهابي، وهي في الجزء الذي يقع في دائرة المناشي، ثم استكمال جميع أجزاء البلاط المفقودة في الفرعين، المناشي، والقناطر، وأخيرا دهان شامل لجميع القطع الحديدية، موضحا أنه جرى تشكيل لجنة ثلاثية للإشراف على المشروع من قبل الري والآثار ومجلس المدينة.



وأشار حسني، أن الضرر في البلكونة في الصور المتداولة على التواصل الإجتماعي وع خلال الحادث الإرهابي منذ 2015، وليس وليد اليوم وجاري الإصلاحات في خلال إسبوع أو أثنين على الأكثر.



وكان عددا من رواد التواصل الإجتماعي علي الفيس بوك ورواد منظومة الشكاوي الخاصة بالواتس أب بالمحافظة، قد تداولوا صورا لكوبري محمد علي الذى يربط القناطر الخيرية بالمناشي.