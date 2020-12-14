تفاصيل إصابة جونيور أجاي ومدة غيابه





حقق النادى الأهلى الفوز أمس على فريق مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز بثلاث أهداف مقابل هدف.





وتحدث سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تفاصيل إصابة النجيري جونيور أجايي، مهاجم القلعة الحمراء.





وأكد سامي قمصان في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "جونيور أجايي تعرض للإصابة في الوتر الوحشي وهو وتر بجانب وتر أكيلس ويحتاج لتدخل جراحي".





وتابع: "أجايي سيخضع للجراحة في مصر وليس خارج مصر ولكن لا أعرف مدة غيابه والطبيب سيحددها لاحقًا".





وعن إصابة ناصر ماهر، أتم: "اللاعب غادر الملعب مع الطبيب متجهًا إلى المستشفى ولا أعرف تطورات إصابته".











