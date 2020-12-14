تسجيل 450 وفاة و27328 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:41 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
Advertisements

سجل المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الاثنين، 450 وفاة جديدة و27328 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك تزامنا مع إطلاق حملة تطعيم واسعة في مختلف أقاليم روسيا.

 

وأصدر مركز مكافحة الوباء، بيانًا قال فيه إن 18562 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين من "كوفيد-19" إلى مليونين و124797 شخصا منذ بداية تفشي الوباء.

 

ووفقًا لآخر الأرقام والاحصاءات الرسمية تسبب تفشي الوباء في وفاة 47391 شخصا حتى الآن، وبلغ إجمالي الإصابات مليونين و681256 في مختلف المناطق الروسية.

 

وأوضح المركز الروسي لمكافحة الوباء، أن 18.9% من الإصابات الجديدة لم تظهر عليها أعراض المرض، وسجل عدد الإصابات الجديدة وكذلك الوفيات تراجعا مقارنة بالأعداد التي تم تسجيلها خلال الأيام الأخيرة.

 

وكانت السلطات الصحية في روسيا، أجرت أكثر من 83 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا إصابات كورونا

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

منذ يوم

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

ميسي يعادل إنجاز بيليه التاريخي

منذ ساعتين و 23 دقيقة

سيد عبدالحفيظ يبدي سعادته بمشادة السولية ومحمد شريف

منذ أقل من ساعتين

الصحة تعلن ارتفاع أعداد المصابين بكورونا.. و22 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

أتلتيكو مدريد في الصدارة.. جدول ترتيب الدوري الإسباني

منذ ساعة و 28 دقيقة

عاجل.. إصابة ناصر ماهر بخلع في الكتف

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الأهلي السابق: مهاجم سيراميكا كليوباترا سيصبح هدف القطبين قريبا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق لـ وزير التعليم على تقدم مصر في مؤشر المعرفة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. فيروس كورونا يسجل أعلى معدل إصابات في الموجه الثانية بمصر (بيان رسمي)

منذ يومين

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

منذ ثلث ساعة

حقيقة تعاقد الزمالك مع عمر خربين

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. الأهلي يتوصل لاتفاق لحسم أولى صفقاته الشتوية

منذ يومين

عاجل- تعرف على مدة غياب ناصر ماهر عن الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

روسيا تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا

تسجيل 279 وفاة و14922 إصابة جديدة في روسيا

روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا في عدد الإصابات الجديدة بكورونا

روسيا تسجل 317 حالة وفاة و15700 إصابة جديدة بكورونا

تسجيل 290 وفاة و15971 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

عزل وزير الصحة الروسي بعد إصابة أحد أفراد عائلته بكورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:04 ص

عاجل.. أشرف قاسم يلمح لرحيل نجم الزمالك

موسيماني يفتح النار على "رباعي" الأهلي

09:29 ص

اللاعب الذي خطف أنظار موسيماني مع الأهلي أمام المقاصة

12:03 م

عاجل.. الأهلي يعلن مدة غياب جونيور أجاي وحقيقة إصابته في وتر إكيليس

10:25 م

عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة نارية حول قضية الأهلي ضد الزمالك

12:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بعد انخفاض الفقر.. متى يرتفع دخل الطبقة المتوسطة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (9) | أكذوبة اغتيال عبد الناصر بالتدليك بالسم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: النائب السوبر مان