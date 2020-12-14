تسجيل 450 وفاة و27328 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

سجل المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الاثنين، 450 وفاة جديدة و27328 إصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك تزامنا مع إطلاق حملة تطعيم واسعة في مختلف أقاليم روسيا.

وأصدر مركز مكافحة الوباء، بيانًا قال فيه إن 18562 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي، ما يرفع حصيلة المتعافين من "كوفيد-19" إلى مليونين و124797 شخصا منذ بداية تفشي الوباء.

ووفقًا لآخر الأرقام والاحصاءات الرسمية تسبب تفشي الوباء في وفاة 47391 شخصا حتى الآن، وبلغ إجمالي الإصابات مليونين و681256 في مختلف المناطق الروسية.

وأوضح المركز الروسي لمكافحة الوباء، أن 18.9% من الإصابات الجديدة لم تظهر عليها أعراض المرض، وسجل عدد الإصابات الجديدة وكذلك الوفيات تراجعا مقارنة بالأعداد التي تم تسجيلها خلال الأيام الأخيرة.

وكانت السلطات الصحية في روسيا، أجرت أكثر من 83 مليون اختبار للكشف عن فيروس كورونا منذ بدء تفشي الوباء.