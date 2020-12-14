ضبط شخصين لتنقيبهما عن الآثار بالمطرية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:40 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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توصلت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قيام شخصان، بالحفر خلسة بعقار ملك أحدهما بدائرة القسم بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن إستهدافهما وضبطهما حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه، وعثر بداخلها على حفرة قطرها " 3 أمتار ×3 أمتار بعمق 10 أمتار " - الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر).

وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم التنقيب عن الآثار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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