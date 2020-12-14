بإطلالة جريئة.. وفاء عامر تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:38 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة وفاء عامر التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.٠


ونشرت وفاء عامر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لها ظهرت فيها بفستان أبيض في أسود وأحمر، وكان مثير للغاية مما جذب انتباه الكثير من جمهورها ومتابعيها وبدأت عليه التعليقات.



يذكر أن وفاء عامر انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم "شريط 6".

وتجسد وفاء عامر فى الفيلم شخصية سيدة أعمال تمتلك العديد من الشركات، وتمر بعدة أزمات خلال الأحداث، والفيلم إخراج محمد سلامة، وتأليف محمود حمدان. فيلم "شريط 6" بطولة : "خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

فيلم "شريط 6" بطولة :"خالد الصاوي ، خالد أنور ، نانسي صلاح ، أحمد خالد صالح ، وائل عبدالعزيز ، محمد علي رزق" ،وتدور قصة الفيلم حول 3 أشخاص مدمنين، ويقوم الطبيب النفسي بمعالجتهم.

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