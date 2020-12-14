كشف ملابسات واقعة تهديد إحدى السيدات بالقاهرة ومساومتها على دفع مبلغ مالى

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قامت أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم، بتضررها من سائق "توك توك"، 3 عاطلين - مقيمين بدائرة القسم، حيث قررت بسابقة قيامها بإستقلال مركبة "توك توك" قيادة الأول بقصد توصيلها لمحل سكنها، وتركها هاتفها المحمول سهوًا داخل المركبة، وقيام المذكورين بمساومتها على دفع مبلغ مالى مقابل إعادة هاتفها المحمول، وعدم نشر الصور الشخصية الخاصة بها على مواقع التواصل الإجتماعى.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.



