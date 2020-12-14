رولا شامية تسخر من أوضاع لبنان بهذه الكلمات
الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:37 ص
لمياء علي
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سخرت الممثلة اللبنانية رولا شامية من الأوضاع الصعبة التي وصل لها لبنان في الفترة الأخيرة.
وكتبت عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي:"بضحّكني يلي بقلّي إذا ضل البلد هيك رايحين عالمجهول عأساس كنّا رايحين ع إيطاليا".
وعلق الممثل اللبناني جيسكار أبي نادر فكتب :"قوليلو المجهول إجا لعنا" فردت عليه بإيموجي لوجوه ضاحكة.
من ناحية أخرى تقدمت رولا من الممثلة السورية شكران مرتجى بالتهنئة لمناسبة عيد ميلادها وكتبت لها :"ينعاد عليكي يا أحلى وأطيب قلب ينعاد عليكي بالصحة والحب والفرح وراحة البال دايماً ومن نجاح لنجاح ، بحبك شكرانو".