إنچي خطاب تستعيد ذكريات مسلسل الحصان الأسود وتوجه نصيحة لهؤلاء

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أستعادت الفنانة الشابة إنچي خطاب ذكريات مسلسل "الحصان الأسود" مع النجم أحمد السقا ، ونشرت إنجي صورة تجمعها بالفنان أحمد السقا من المسلسل ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.



وعلقت قائله:"سلمي زوجه فارس احمد السقا انا بحب الدور دا جدا اول مره امثل بالحجاب عجبني دور سلمي ، لانه بيمثل قصه اغلب الازواج العربيه اللي اتجوزو جواز تقليدي ودفعو التمن الطلاق .



وتابعت قولها موجهة نصيحة للرجال قائله :" اختار الزوجه اللي تحبها وتعرف تعيش معاها تكون صاحبتك وحبيبتك ومراتك عشان تعرف تكمل وانتي اتجوزي رجل بيحبك احسن ما تجوزي فلوس من غير حب لانه اكيد هيحب عليكي .. متجوزش علي حسب فرض العيله ولا الظروف عشان ف الاخر هتدفع وحدك التمن انت اللي هتعيش لوحدك طول عمرك في خلقه اللي اختارته.. اختيارك قرارك هتدفع تمنه لوحدك ".



يُذكر أن إنجي خطاب شاركت في السباق الرمضاني الماضي 2019 بمسلسل "كلبش 2"، من بطولة أمير كرارة وإخراج بيتر ميمي ، وشاركت إنجي بمسلسل "وش تاني"، مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمي ومحمد لطفي ومنة فضالي.