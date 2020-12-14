يوفنتوس يتحرك لضم صفقة بوجبا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:34 ص
بول بوجبا
بول بوجبا
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الجدل مازال مستمراً عن مستقبل الفرنسي بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي وذك عقب تصريحات مينو رايولا وكيل أعماله بأن النجم الفرنسي غير سعيد مع الشياطين الحمر.

وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن يوفنتوس يأمل أن يسمح مسئولو مانشستر يونايتد لبول بوجبا بالعودة إلى صفوف الفريق الإيطالي في يناير المقبل على سبيل الإعارة.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع بول بوجبا على رأسها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي علمًا بأن عقد النجم الفرنسي ينتهي في 2022 كما أنه سيكون من الصعب رحيله عن الفريق في يناير المقبل.

وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء على تصريحات فابيو باراتيتشي مدير يوفنتوس الرياضي الذي فتح الباب أمام عودة بوجبا قائلاً:" نحن نحب بوجبا، إنه لاعب رائع لكنه يلعب لمانشستر يونايتد الآن، لن يرحل مجاناً، عليك أن تدفع إذا كنت تريد التعاقد معه، سيكون مكلفاً".

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