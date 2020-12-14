وزيرة التضامن: نستهدف زيادة عدد الجمعيات الأهلية الشريكة لـ 500 جمعية

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:35 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه سيتم إطلاق برنامج قومي شامل يضم كافة الجهات الحكومية والوطنية أوائل العام المقبل بالتنسيق مع عدد من الوزارات، بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية المصرية، والقناة الأولى، أن الخطة تتضمن التمكين الاقتصادي لإعلاء دور المراة الإنتاجي وتلبية الاحتياجات، كما ستيم التعاون مع الصحة والسكان في فرش عدد من العيادات.

كما اضافت أنه سيتم زيادة عدد الجمعيات الأهلية من 108 إلى 500 جمعية أهلية، وتوعية الأمهات الصغيرات.


وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن التجارب والممارسات الناجحة فى مجال تنظيم الأسرة أثبتت العلاقة الوثيقة بين التمكين الاقتصادى للسيدات ودعم قدراتهم على العمل والإنتاج والاستقلالية المالية من جانب، والحد من الزيادة السكانية وارتفاع معدلات المواليد من جانب آخر، لذلك حرصت الوزارة على وجود محور متكامل داخل الخطة للتمكين الاقتصادى للمرأة.

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