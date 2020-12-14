ضبط هارب من 127 حكما قضائيا بغرامات مالية بلغت قيمتها أكثر من 1,5 مليون جنيه

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تمكنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك إحدى شركات المعمار، مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم، وله محل إقامه آخر بدائرة قسم شرطة المعادى، والمطلوب التنفيذ عليه فى (127) حكم حبس جزئى ومستأنف (شيكات – مبانى) بإجمالى عقوبات بالحبس 103 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت (1٫526٫000) جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.



فجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة المحكوم عليهم الهاربين.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







