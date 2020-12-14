بحركة غريبة.. بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلادها عبر إنستجرام

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحرص الفنانة بسنت شوقي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت بسنت شوقي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بحركة مختلفة احتفالاً بعيد ميلادها، وعلقت قائلة"عيد ميلادي سعيد".


يذكر أن أخر أعمال بسنت شوقي هو مسلسل "لية لأ" ، الذي يدور حول"عاليا" التى تقرر الفرار من حفل زفافها وسط دهشة الجميع، ثم تتخذ قرارًا أخر وهو أن تستقل بحياتها بعيدًا عن بيت أسرتها، لتخوض منذ ذلك الحين رحلتها الشخصية مع الحياة.


المسلسل من إخراج: مريم أبو عوف، ﺗﺄﻟﻴﻒ: مريم نعوم ، و يشارك في البطولة كلا من : أمينة خليل ، هالة صدقي ، هاني عادل ،شيرين رضا ، بسنت شوقي ، محمد الشرنوبي ،محسن محيي الدين .

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